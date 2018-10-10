Экс-помощник главы Goldman Sachs покончил с собой из-за украденного вина на $1,2 млн

Бывший личный помощник гендиректора банка Goldman Sachs Дэвида Соломона Николас Демейер покончил с собой перед тем, как в суде признать вину в краже вина на $1,2 млн у начальника. Инцидент произошел 9 октября.

Демейер работал у Соломона с 2014 по 2016 год. Помощник оказывал услуги по перевозке вин от поставщиков, однако, около 500 бутылок были украдены им и перепроданы. После обнаружения Соломоном пропажи Демейер согласился оплатить нанесённый ущерб, но позже сбежал, отправившись в 14-месячное путешествие в Рим, Касабланку, Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро. По версии властей, во время поездки он тратил деньги, заработанные с продажи украденного вина, пишет TJournal со ссылкой на The New York Times и Wall Street Journal.

Помощника задержали в январе 2018 года, а потом отпустили под залог. Ему грозило 10 лет тюрьмы,.

Николасу Демейеру грозило максимальное наказание — 10 лет тюрьмы.