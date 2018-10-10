ЦБ РФ попросил банки ужесточить контроль за переводами денег

В России банкам придется в IV квартале этого года ужесточить мониторинг операций по переводу денег организациями и физлицами. Такую рекомендацию дал Центробанк России в письме к кредитным организациям.

В частности, предлагается внедрить онлайн-контроль платежей юрлиц. Кроме того, банкам рекомендовано делать переводы только после тщательного анализа операции сотрудником подразделения финансового мониторинга банка.

Вместе с этим в письме ЦБ РФ, о котором сообщил топ-менеджер банка из первой двадцатки, регулятор просит банки до 12 октября оценить, когда они смогут внедрить у себя онлайн-контроль описанных высокорискованных операций, пишет News.ru.

Получение письма и его достоверность подтвердили два других топ-менеджера банков. В ЦБ РФ на запрос не ответили.

Ранее сообщалось, что Банк России усилит контроль за банковскими расчетами полной стоимости карточных кредитов.