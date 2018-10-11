KAMA TYRES вывел бренд Viatti на польский рынок

Шинный комплекс KAMA TYRES начал поставки шин бренда Viatti в Польшу. Для экспорта были выбраны легковые летние Viatti Strada Asimmetrico.

Viatti Strada Asimmetrico — оптимальный вариант для эксплуатации в городских условиях и при движении по автомагистралям. Даже при высоких скоростях нагрузка на шину будет максимально равномерной, а движение — устойчивым. Среди основных характеристик данной модели: возможность эксплуатации в широком температурном диапазоне, оптимальные показатели надежности и прочности, а также оригинальный асимметричный рисунок протектора, обеспечивающий стабильное сцепление шины как с сухой, так и мокрой дорожной поверхностью.

Viatti — надежные легковые и легкогрузовые шины мирового уровня качества, выпускаемые на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES. Бренд включает в себя 8 линеек с учетом шин для легких грузовиков — всего 180 товарных позиций.





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