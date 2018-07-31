Гособвинитель просит условный срок за угрозу убийством для казанской «воспитательницы с подушкой»

В Вахитовском райсуде Казани прошли прения по делу 42-летней воспитательницы казанского детсада №283 Гульнары Альмухамедовой.

Гособвинитель Лилия Габдуллина попросила суд назначить обвиняемой в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, угрозе убийством и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе суда, представитель прокуратуры просила суд запретить Альмухамедовой заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет. Адвокат обвиняемой настаивал на полном оправдании своей клиентки, сама же воспитатель от выступления в прениях отказалась.

Напомним, процесс по делу воспитательницы с подушкой проходит в закрытом режиме. По версии обвинения, 24 ноября 2017 года воспитатель привела детей старшей группы в спальную комнату на тихий час, однако один из мальчишек сам не спал и другим мешал. Воспитатель, как полагают в Следкоме, стала бить четырехлетнего нарушителя по ногам и попе, сначала рукой, затем связкой ключей и тапком, а затем накрыла ребенку лицо подушкой и удерживала в таком положении не меньше 5 секунд, а потом схватила ребенка за руки и ноги, вынесла из спальни и заперла в служебном кабинете.

В ходе следствия эксперты установили: действиями воспитателя ребенку была нанесена серьезная психологическая травма.