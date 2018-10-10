Прокуратура проверит перевозчиков по факту ДТП с автобусами в Уфе

Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту аварии с пассажирскими автобусами в Уфе.

По данным надзорного ведомства, 10 октября произошло столкновение двух автобусов НЕФАЗ и ПАЗ. В результате инцидента пострадало 12 человек, в том числе 16-летний подросток. Также была повреждена остановка.

В ходе проверки прокуратура даст оценку перевозчикам на предмет надлежащего оказания услуг населению.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП пострадали 15 человек. Все они были доставлены на осмотр в больницу без госпитализации. Погибших нет.