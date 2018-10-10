Удмуртия возьмет в кредит 5,5 млрд рублей под 8,5% годовых

В конце октября Минфин Удмуртии проведет аукционы на право предоставления кредитных линий с лимитом в 5,5 млрд рублей.

Планируется, что таким образом республика погасит старые займы. Удмуртия привлечет 12 невозобновляемых кредитных линий под 8,5% годовых. Линии с лимитом 500 млн рублей и 200 млн рублей привлекаются сроком на один год, девять линий по 500 млн рублей и одна по 300 млн рублей — на полгода, передает «Интерфакс».

Добавим, по состоянию на 1 сентября 2018 года госдолг Удмуртии составляет 48,1 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что госдолг Удмуртии за год сократился на 1,8 млрд рублей.