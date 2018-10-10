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В Казани водитель легковушки устроил драку с шофером автобуса на Горьковском шоссе

13:05, 10.10.2018
В Казани водитель легковушки устроил драку с шофером автобуса на Горьковском шоссе
Фото: скриншот видео vk.com

В Казани сегодня утром водитель легкового автомобиля устроил драку с шофером автобуса №36.

Инцидент произошел на Горьковском шоссе возле автобусной остановки «Ул. Можайского». Водитель ВАЗ-2114 несколько раз подрезал шофера автобуса, пытаясь посадить пассажирку. Затем он разбил у автобуса зеркало заднего вида. После этого водитель ВАЗ-2114 набросился на шофера автобуса.

В пресс-службе МВД по Республике Татарстан «Реальному времени» не смогли предоставить оперативный комментарий по инциденту.

Происшествия Татарстан
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