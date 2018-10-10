АСВ продолжит поиски активов «Татфондбанка»

Фото: Максим Платонов

До 12 марта 2019 года продлил Арбитражный суд РТ срок конкурсного производства в отношении ПАО «Татфондбанк» после того, как представители АСВ отчитались о работе, проделанной конкурсным управляющим за последние полгода. Представитель АСВ Михаил Захваткин выразил в суде надежду на то, что за отведенный судом сегодня срок конкурсную массу удастся существенно увеличить.



АСВ уже выплатило страховое возмещение более чем 180 тысячам вкладчиков и индивидуальных предпринимателей на общую сумму 55,5 млрд рублей, что составляет 99,5% страховой ответственности агентства, сообщил Захваткин. В результате инвентаризации имущества банка выявлена недостача активов в размере 40,9 млрд рублей. Удовлетворено более 8 тысяч исковых заявлений к должникам «Татфондбанка» на сумму более 160 млрд рублей. О том, почему полная оценка имущества банка-банкрота еще не завершена, а основная его часть не реализована, читайте в материале «Реального времени».