Пермь посетит представитель Папы Римского Челестино Мильоре

Пермь с рабочим визитом посетит посол Папы Римского Франциска в России, архиепископ Челестино Мильоре. Информация значится на официальном сайте городского католического прихода.

Визит запланирован на 13—14 октября. Апостольский нунций примет участие в праздновании 25-летия возрождения прихода Храма Непорочного зачатия пресвятой девы Марии. В настоящее время это единственный римско-католический храм в Перми.

Стоит отметить, что католический храм в Перми был построен в 1875 году. Во время революции помещение здания использовалось как детский кинотеатр и клуб глухонемых. В 1993 году после образования католической общины в городе приход был возвращен церкви.

Напомним, ранее Челестино Мильоре встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.