Новости общества

13:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Пермь посетит представитель Папы Римского Челестино Мильоре

11:36, 10.10.2018
Пермь посетит представитель Папы Римского Челестино Мильоре
Фото: wikipedia.org

Пермь с рабочим визитом посетит посол Папы Римского Франциска в России, архиепископ Челестино Мильоре. Информация значится на официальном сайте городского католического прихода.

Визит запланирован на 13—14 октября. Апостольский нунций примет участие в праздновании 25-летия возрождения прихода Храма Непорочного зачатия пресвятой девы Марии. В настоящее время это единственный римско-католический храм в Перми.

Стоит отметить, что католический храм в Перми был построен в 1875 году. Во время революции помещение здания использовалось как детский кинотеатр и клуб глухонемых. В 1993 году после образования католической общины в городе приход был возвращен церкви.

Напомним, ранее Челестино Мильоре встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

ОбществоКультура
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты