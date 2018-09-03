Минниханов встретился с Апостольским нунцием в России

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня встретился с Апостольским нунцием в России архиепископом Челестино Мильоре в Губернаторском дворце Казанского кремля.

В ходе беседы Минниханов поблагодарил архиепископа за интерес, проявленный к республике.

Президент РТ напомнил, что в эти дни казанский католический приход отмечает знаменательное событие — 10-летие освящения своего нового храма. Он поздравил Мильоре и всех католиков города Казани и Татарстана с этой датой, передает пресс-служба президента РТ.

Минниханов подчеркнул, что местная католическая община имеет многовековую историю, неразрывно связанную с прошлым и настоящим республики.

Напомним, что сегодня президент РТ также провел несколько встреч в рамках своего визита в Киргизию.