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Экономика

Минфин после неудачных попыток вновь разместит ОФЗ на 5 млрд рублей

09:12, 10.10.2018
Минфин после неудачных попыток вновь разместит ОФЗ на 5 млрд рублей
Фото: pixabay.com

Минфин сообщил, что предложит в среду, 10 октября, ОФЗ на 5 млрд рублей с погашением в 2021 году.

Он разместит сокращенный объем гособлигаций «в целях мониторинга настроения участников рынка», говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркивает РБК, за прошедший месяц Минфин мог четыре раза нарастить госдолг, но ни разу не сделал этого в полном объеме. Три раза министерство отменяло аукционы в последний момент. На четвертый раз аукцион все-таки прошел, но 63% облигаций оказались невостребованными.

Ранее сообщалось, что аукцион Минфина по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) серии 25083 на 10 млрд рублей не состоялся.

ЭкономикаФинансы
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