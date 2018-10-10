Минфин после неудачных попыток вновь разместит ОФЗ на 5 млрд рублей

Минфин сообщил, что предложит в среду, 10 октября, ОФЗ на 5 млрд рублей с погашением в 2021 году.

Он разместит сокращенный объем гособлигаций «в целях мониторинга настроения участников рынка», говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркивает РБК, за прошедший месяц Минфин мог четыре раза нарастить госдолг, но ни разу не сделал этого в полном объеме. Три раза министерство отменяло аукционы в последний момент. На четвертый раз аукцион все-таки прошел, но 63% облигаций оказались невостребованными.

Ранее сообщалось, что аукцион Минфина по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) серии 25083 на 10 млрд рублей не состоялся.