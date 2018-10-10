СМИ сообщили об отставках в курируемом Сурковым управлении Кремля

Кремлевское управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией покинут до половины сотрудников.



В управлении работают несколько десятков человек. Их уведомили о выводе за штат, а половине — рекомендовали искать новую работу, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что управление возглавляет Олег Говорун, курирует — помощник президента Владислав Сурков. Под сокращения может попасть замруководителя управления Максим Поляков, курирующий самопровозглашенные республики в Донбассе.

Увольнения могут затронуть и кураторов ДНР и ЛНР, где 11 ноября состоятся выборы руководства республик и депутатов. Отмечается, что выборы там «фактически пройдут без участия сотрудников управления».

Ранее сообщалось, что главы 14 российских регионов с большой вероятностью не смогут переизбраться на новый срок.