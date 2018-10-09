Замглавы минэкономики РТ: «К сожалению, мы замечаем только рост цен, а снижение — нет»

Фото: Анастасия Михайлова

Сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению представили прогнозные экономические показатели на 2019 год: цена на нефть 64,3 доллара за баррель, курс доллара 63,2 рубля, инфляция 4,3%.

Замминистра экономики РТ Олег Пелевин отметил, что рост экономической активности сохраняется и привел статистические данные: «В январе—августе текущего года объем ВРП составил 1,540 млрд рублей при темпе роста 101,2%. Индекс промышленного производства — 101,3%. При этом, по итогам сентября 2018, отмечается дальнейшее наращивание темпов роста промышленности к 10 сентября 2018 года и составляют 105,1% согласно прогнозам. В сельском хозяйстве темпы роста с января по сентябрь 2018 года — 101,1%, в строительстве — 98,6%, в розничной торговле — 105,7%. В 2019—2024 годах рост экономики прогнозируется в диапазоне 102—103,6%, что превышает среднероссийскую динамику». Однако депутат РТ Николай Рыбушкин назвал озвученные цифры «нереальными»:

— Я что-то не вижу, что у нас народ лучше жить стал. Сходите в начале месяца, а потом в конце месяца в магазин и сравните, как люди закупают товар. Вы говорили, что оборот торговли растет, откуда такие цифры? Просто хотелось бы реальные цифры видеть. На уровне статистики у нас все хорошо, все прекрасно, — усомнился Рыбушкин.

— Да, мы, конечно, основываемся на цифрах налоговых и статистики. Рост цен в магазинах мы видим, как средний чек растет или снижается, мы наблюдаем цены по каждому товару в еженедельном режиме. Есть товары первой необходимости, на которые растут цены, а есть, на которые снижаются, — об этом надо говорить. К сожалению, мы замечаем только рост цен, а снижение нет, — посетовал Пелевин.

Председатель ТРО «Профсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания РФ» Ольга Калашникова затронула проблему страхования жизней на случай причинения вреда здоровью на производстве: «Такое законодательство в кодексе заложено с 2013 года в статье 27, закон уже пять лет существует, но денег нет. Есть люди, которые получили увечья и никак деньги не могут получить. Нужно рассчитать сумму!»

Глава профильного комитета Альберт Хабибуллин отметил, что данный вопрос рекомендовано рассмотреть на 2019 и последующие годы. Кроме того, по его словам, не решен вопрос рефинансирования по самообложению: «По самообложению миллиард — это большие деньги, и сегодня мы видим, что доля расходов год от года растет. Остаются вопросы недостаточности обеспечения».