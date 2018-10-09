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В Госкомитете РТ по тарифам одобрили инвестпрограмму «Казэнерго» на 2018 год

15:47, 09.10.2018
В Госкомитете РТ по тарифам одобрили инвестпрограмму «Казэнерго» на 2018 год
Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова

Экспертный совет Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам единогласно одобрил представленную на сегодняшнем заседании инвестиционную программу АО «Казэнерго». Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Программа предусматривает увеличение в 2018 году инвестиций в модернизацию котельных и систем теплоснабжения с 226,2 млн рублей до 380 млн за счет неиспользованных в прошлые годы амортизационных средств и платы, взимаемой предприятием за технологическое присоединение к сетям предприятия.

Ранее сообщалось, что АО «Казэнерго» возьмет кредит на сумму не менее 250 млн рублей по ставке не более 9,85% годовых.

ОбществоВласть Татарстан
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