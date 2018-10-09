В Госкомитете РТ по тарифам одобрили инвестпрограмму «Казэнерго» на 2018 год

Экспертный совет Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам единогласно одобрил представленную на сегодняшнем заседании инвестиционную программу АО «Казэнерго». Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Программа предусматривает увеличение в 2018 году инвестиций в модернизацию котельных и систем теплоснабжения с 226,2 млн рублей до 380 млн за счет неиспользованных в прошлые годы амортизационных средств и платы, взимаемой предприятием за технологическое присоединение к сетям предприятия.



Ранее сообщалось, что АО «Казэнерго» возьмет кредит на сумму не менее 250 млн рублей по ставке не более 9,85% годовых.