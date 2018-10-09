Ак Барс Банк снизил ставку по кредитам для малого и среднего бизнеса

Ак Барс Банк запустил новое предложение по льготному кредитованию на цели пополнения оборотных средств под ставку в 9,9% процентов годовых для предпринимателей малого бизнеса под поручительство Гарантийного Фонда Республики Татарстан.

На сегодняшний день среднерыночная ставка по кредитам для малого бизнеса находится в диапазоне 12-14%. Ак Барс Банк пошел дальше и установил пониженную ставку 9,9% годовых. Такое снижение стало возможно благодаря участию банка в государственной программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация МСП»).

Данное предложение доступно индивидуальным предпринимателям и компаниям, относящимся к сфере обрабатывающих производств и привлекающих финансирование на пополнение своих оборотных средств в размере от 10 млн руб.

«Получение господдержки ассоциируется с трудоемким процессом, обиванием порогов, заполнением множества бумаг и пр. А на деле государство прикладывает серьезные усилия, чтобы сделать свои услуги доступными, — объясняет Олег Юшков, директор дирекции продаж малого бизнеса. — Сегодня банки благодаря сотрудничеству с Корпорацией МСП и Гарантийными фондами работают по принципу одного окна. Клиент обращается в наш банк — и уже мы работаем с государственными органами, чтобы он получил поддержку и не прикладывал дополнительных усилий».

В ситуации, когда предпринимателю не хватает всей суммы залога, банк сам помогает клиенту с поручителем, который предоставляет обеспечение, покрывающее до 50% суммы кредита. Таким поручителем выступают Гарантийный фонд или «Корпорация МСП». Банк сам обращается к гос.поручителю, ведет с ним работу, получает одобрение, а предприниматель оплачивает эту услугу, стоимость которой составляет от 0,75% годовых.

«Мы всегда готовы оказывать поддержку представителям малого и среднего бизнеса, быть надежным финансовым помощником и предложить наиболее подходящие условия сотрудничества», — отмечет директор Гарантийного Фонда Тимур Темиргалиев.

ПАО «АК БАРС БАНК»

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