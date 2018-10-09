Посол Финляндии в России приедет в Казань на деловой форум

С 17 по 18 октября в Казани пройдет финско-российский деловой форум Finnish Business goes Kazan 2018. Возглавит бизнес-делегацию посол Финляндии в России Микко Хаутала.

Участниками форума станут финские компании, представляющие образовательный сектор, сектор услуг, строительства, здравоохранения, а также промышленные технологии и оборудование. Они презентуют свои проекты. Также программа включает открытые дискуссии по вопросам новых видов учебной среды, тенденций в сфере жилой недвижимости. На форуме планируется презентовать возможности особых экономических зон и инвестиционный потенциал региона.

В числе заявленных спикеров — президент Татарстана Рустам Минниханов, посол Финляндии в Москве Микко Хаутала, генеральный директор Финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен, директора крупных компаний.

Впервые подобный форум прошел в 2011 году. В разные годы площадки мероприятия размещались в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. В Казани форум состоится при поддержке правительства Республики Татарстан.



