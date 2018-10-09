«Торпедо» по буллитам проиграло в гостях у «Динамо»

Накануне нижегородское «Торпедо» проиграло второй выездной матч подряд в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Автозаводцы» уступили московскому «Динамо» в буллитной серии — 3:4.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал исход поединка:

— Думаю, что была очень хорошая и интересная игра. Конечно, у нас были небольшие ошибки, но я доволен ребятами. Они показали хороший настрой.

Как влияет на команду отсутствие Галимова? Конечно, тяжело, когда основной вратарь травмирован. Но я думаю, что молодые вратари хорошо действуют. Костин хорошо играл сегодня, Тихомиров тоже был хорош на буллитах. Я ими доволен, — сказал наставник «торпедовцев».





