Фильм казанского режиссера «Осанна» победил в фестивале документального кино «Россия»

Документальный фильм казанского режиссера Алексея Барыкина «Осанна» стал победителем 29-го открытого фестиваля документального кино «Россия», который прошел в Екатеринбурге с 1 по 7 октября. Картина получила приз за лучший телевизионный документальный фильм.

В этом году впервые в рамках фестиваля прошли два конкурса: конкурс документальных и конкурс телевизионных документальных фильмов. На отбор в адрес дирекции фестиваля поступило 404 фильма из 45 российских городов и 11 стран постсоветского пространства, передает пресс-служба Минкультуры РФ.

Подробнее о фильме «Осанна», который посвящен жизни и гибели великой княгини Елизаветы Федоровны, читайте в материале «Реального времени».