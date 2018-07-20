Фильм «Осанна»: предупреждение и призыв

В Казани прошла премьера фильма «Осанна», посвященная жизни и гибели великой княгини Елизаветы Федоровны, столетие со дня этого печального события отмечалось 18 июля. Подробности о ленте Алексея Барыкина и о том, как прошла премьера, — в материале «Реального времени».

Аншлаги в двух залах

Премьера была назначена в кинотеатре «Парк Хауса», причем, фильм показывали сразу в двух залах. И в том и в другом был аншлаг. Если в вип-зал приглашенные получали билеты заранее, то в большой зал кинотеатра их можно было забрать в кассе только перед началом. Билеты, тем не менее, были условными, прокат «Осанны» бесплатный. Просто было решено их выдавать для того, чтобы каждый зритель имел свое место. В кассу за ними выстроились длинные очереди.

У входа в «Парк-Хаус» сразу же обращали на себя внимание люди в церковных облачениях, это были священнослужители Казанской епархии, среди них наместники Кизического и Богородицкого монастырей игумены Пимен и Марк, настоятель самого крупного собора Казани — Никольского — протоиерей Иоанн (Барсуков), первый проректор Казанской Духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев), он был консультантом «Осанны», и другие.

Чуть-чуть задержавшись из-за огромной пробки подъезжает митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, кстати, в середине июля исполнилось 3 года с момента его назначения на Казанскую кафедру. «Осанна» снята по его благословению, да и вообще без помощи главы митрополии съемки шли бы сложнее. У владыки был трудный день — утром освящение храма на Свияжске, потом освящение нового корабля в Зеленодольске, но пропустить премьеру он, тем не менее, не мог.

Алексей Барыкин сообщает присутствующим, что премьера проходит не только в Казани, но и в Екатеринбурге и Алапаевске, местах, связанных с гибелью царской семьи и их ближайших родственников



Перед началом показа режиссер, автор сценария и продюсер «Осанны» Алексей Барыкин сообщает присутствующим, что премьера проходит не только в Казани, но и в Екатеринбурге и Алапаевске, местах, связанных с гибелью царской семьи и их ближайших родственников. Кроме этого, фильм уже показали несколько телеканалов.

Перед фильмом к зрителям обратился владыка Феофан: «Очень радостно, что вы пришли на просмотр этого фильма, и сейчас он будет представлен на ваш суд. Вот какие бывают совпадения: сегодня день памяти мучениц великой княгини Елизаветы Федоровна и инокини Варвары, мы отслужили Божественную литургию в нашем древнейшем монастыре, в нашей жемчужине — Свияжском Успенском. И сегодня, в день памяти преподобного Сергия Радонежского освятили храм, который первоначально был освящен в 1604 году. Его освящал будущий всероссийский патриарх Гермоген. Когда он был еще архиепископом Казанским, а до этого священником, то первым взял в свои руки Казанскую чудотворную икону Божией Матери. А сейчас мы будем смотреть фильм о великомученице княгине Елизавете. Наверное, нет необходимости в этом зале говорить о ее личности. Что характерно, об этой святой я никогда не слышал никаких упреков из уст даже самых злых языков. Потому что вся ее жизнь была воплощением доброты. В наше время трудно представить такое высокопоставленное лицо, которое могло бы ходить по неблагополучным местам, отыскивать больных и голодных, своим добрым сердцем сея добро вокруг себя. Ее любили и при жизни, но Бог по-иному призывает людей. Кончина ее была тяжелой и мученической».

Владыка рассказал эпизод из своей жизни. Когда-то, лет тридцать назад, ему довелось быть в Тунисе, где стояла последняя эскадра российского флота. Он познакомился с дамой преклонных лет — ее муж до войны был послом Туниса в СССР. Она показала владыке Феофану маленькое Евангелие с вензелем Елизаветы Федоровны. Оно досталось ей, когда разбазаривали запасники. Это была уникальная вещь, которую держала в своих руках святая.

Перед фильмом к зрителям обратился владыка Феофан

Крестный путь

Конечно, в менее чем часовой фильм невозможно подробно уместить всю жизнь и весь подвиг подвижничества Елизаветы Федоровны, он показан пунктиром, с акцентами на ключевых моментах. Для участия в ленте, ее спонсором стал бизнесмен Андрей Колмаков, выделивший на производство фильма 3 миллиона рублей, режиссер Алексей Барыкин пригласил «звезд» — Илзе Лиепа, Александра Михайлова, Андрея Мерзликина. Они не перевоплощаются в персонажей, просто как бы представляют взгляд на них.

Беззаботная жизнь в Германии принцессы Эллы, первой красавицы Европы, внучки королевы Виктории, замужество по огромной взаимной любви, переезд в Петербург к мужу, великому князю Сергею Александровичу, принятие новой родины, нового языка, православной веры. Такова светлая часть фильма.

И страшный период — гибель мужа, уход от светской жизни, строительство Марфо-Мариинской обители. Формально Елизавета Федоровна не была монахиней, но жизнь ее после смерти князя была поистине монашеской. Потом революция, арест и мученическая гибель в шахте Алапаевска в ночь с 17 на 18 июля 1918 года. Говорят, что ее последними словами перед тем, как варвары столкнули ее в шестидесятиметровую шахту были: «Господи, прости им, не ведают, что творят». Она простила убийцам свои мучения, как простила за несколько лет до этого убийцу мужа — террориста Ивана Каляева. И даже просила государя его помиловать.

«Осанна» — это скорбный фильм о крестном пути женщины, которой по факту рождения было предназначено блистать, но она выбрала милосердие и служение ближним. Даже погибая, она заботилась о душах своих мучителей.

«Осанна» — это скорбный фильм о крестном пути женщины, которой по факту рождения было предназначено блистать, но она выбрала милосердие и служение ближним



«Осанна» снята казанскими кинематографистами и это, конечно, не случайно. Елизавета Федоровна имела отношение к нашему городу. Она была духовным чадом старца Гавриила, приезжала к нему в Седмиозерный монастырь и провожала его в последний путь. Она дала деньги на строительство пещерного храма в Казанском соборе, на том месте, где в 1579 году девочка Матрона обрела чудотворный образ, ставший позже главной российской православной святыней. Когда 2 года назад началось воссоздание Казанского собора, обнаружили, что в свое время взрыв не повредил пещерный храм, сейчас он восстанавливается, и скоро верующие смогут молиться в нем. Для казанцев пещерный храм — личная память о Елизавете Федоровне.

«Невольно вновь и вновь обращаешься к страшным страницам истории нашего отечества и думаешь: неужели это могли сделать наши люди? Неужели это вообще возможно для людей, называющих себя просвещенными? Я думаю, такие фильмы являются и предостерегающими, и призывающими. Предостерегающими от той беды, к которой может привести безумие. Целая государственная машина почти целый век стирала в памяти народной правду. Но это невозможно сделать, правду купить нельзя. Я хотел бы еще раз поблагодарить за фильм и мецената Андрея Колмакова, и режиссера Алексея Барыкина. И всю творческую команду. Такие проекты, носящие нравственный характер, просто так не рождаются», — подвел итог после просмотра фильма митрополит Казанский и Татарстанский Феофан и заверил, что приложит все усилия, чтобы «Осанна» была показана по федеральным телеканалам.

1 / 21 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов