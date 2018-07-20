Фильм «Осанна»: предупреждение и призыв
В Казани прошла премьера фильма «Осанна», посвященная жизни и гибели великой княгини Елизаветы Федоровны, столетие со дня этого печального события отмечалось 18 июля. Подробности о ленте Алексея Барыкина и о том, как прошла премьера, — в материале «Реального времени».
Аншлаги в двух залах
Премьера была назначена в кинотеатре «Парк Хауса», причем, фильм показывали сразу в двух залах. И в том и в другом был аншлаг. Если в вип-зал приглашенные получали билеты заранее, то в большой зал кинотеатра их можно было забрать в кассе только перед началом. Билеты, тем не менее, были условными, прокат «Осанны» бесплатный. Просто было решено их выдавать для того, чтобы каждый зритель имел свое место. В кассу за ними выстроились длинные очереди.
У входа в «Парк-Хаус» сразу же обращали на себя внимание люди в церковных облачениях, это были священнослужители Казанской епархии, среди них наместники Кизического и Богородицкого монастырей игумены Пимен и Марк, настоятель самого крупного собора Казани — Никольского — протоиерей Иоанн (Барсуков), первый проректор Казанской Духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев), он был консультантом «Осанны», и другие.
Чуть-чуть задержавшись из-за огромной пробки подъезжает митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, кстати, в середине июля исполнилось 3 года с момента его назначения на Казанскую кафедру. «Осанна» снята по его благословению, да и вообще без помощи главы митрополии съемки шли бы сложнее. У владыки был трудный день — утром освящение храма на Свияжске, потом освящение нового корабля в Зеленодольске, но пропустить премьеру он, тем не менее, не мог.
Перед началом показа режиссер, автор сценария и продюсер «Осанны» Алексей Барыкин сообщает присутствующим, что премьера проходит не только в Казани, но и в Екатеринбурге и Алапаевске, местах, связанных с гибелью царской семьи и их ближайших родственников. Кроме этого, фильм уже показали несколько телеканалов.
Перед фильмом к зрителям обратился владыка Феофан: «Очень радостно, что вы пришли на просмотр этого фильма, и сейчас он будет представлен на ваш суд. Вот какие бывают совпадения: сегодня день памяти мучениц великой княгини Елизаветы Федоровна и инокини Варвары, мы отслужили Божественную литургию в нашем древнейшем монастыре, в нашей жемчужине — Свияжском Успенском. И сегодня, в день памяти преподобного Сергия Радонежского освятили храм, который первоначально был освящен в 1604 году. Его освящал будущий всероссийский патриарх Гермоген. Когда он был еще архиепископом Казанским, а до этого священником, то первым взял в свои руки Казанскую чудотворную икону Божией Матери. А сейчас мы будем смотреть фильм о великомученице княгине Елизавете. Наверное, нет необходимости в этом зале говорить о ее личности. Что характерно, об этой святой я никогда не слышал никаких упреков из уст даже самых злых языков. Потому что вся ее жизнь была воплощением доброты. В наше время трудно представить такое высокопоставленное лицо, которое могло бы ходить по неблагополучным местам, отыскивать больных и голодных, своим добрым сердцем сея добро вокруг себя. Ее любили и при жизни, но Бог по-иному призывает людей. Кончина ее была тяжелой и мученической».
Владыка рассказал эпизод из своей жизни. Когда-то, лет тридцать назад, ему довелось быть в Тунисе, где стояла последняя эскадра российского флота. Он познакомился с дамой преклонных лет — ее муж до войны был послом Туниса в СССР. Она показала владыке Феофану маленькое Евангелие с вензелем Елизаветы Федоровны. Оно досталось ей, когда разбазаривали запасники. Это была уникальная вещь, которую держала в своих руках святая.
Крестный путь
Конечно, в менее чем часовой фильм невозможно подробно уместить всю жизнь и весь подвиг подвижничества Елизаветы Федоровны, он показан пунктиром, с акцентами на ключевых моментах. Для участия в ленте, ее спонсором стал бизнесмен Андрей Колмаков, выделивший на производство фильма 3 миллиона рублей, режиссер Алексей Барыкин пригласил «звезд» — Илзе Лиепа, Александра Михайлова, Андрея Мерзликина. Они не перевоплощаются в персонажей, просто как бы представляют взгляд на них.
Беззаботная жизнь в Германии принцессы Эллы, первой красавицы Европы, внучки королевы Виктории, замужество по огромной взаимной любви, переезд в Петербург к мужу, великому князю Сергею Александровичу, принятие новой родины, нового языка, православной веры. Такова светлая часть фильма.
И страшный период — гибель мужа, уход от светской жизни, строительство Марфо-Мариинской обители. Формально Елизавета Федоровна не была монахиней, но жизнь ее после смерти князя была поистине монашеской. Потом революция, арест и мученическая гибель в шахте Алапаевска в ночь с 17 на 18 июля 1918 года. Говорят, что ее последними словами перед тем, как варвары столкнули ее в шестидесятиметровую шахту были: «Господи, прости им, не ведают, что творят». Она простила убийцам свои мучения, как простила за несколько лет до этого убийцу мужа — террориста Ивана Каляева. И даже просила государя его помиловать.
«Осанна» — это скорбный фильм о крестном пути женщины, которой по факту рождения было предназначено блистать, но она выбрала милосердие и служение ближним. Даже погибая, она заботилась о душах своих мучителей.
«Осанна» снята казанскими кинематографистами и это, конечно, не случайно. Елизавета Федоровна имела отношение к нашему городу. Она была духовным чадом старца Гавриила, приезжала к нему в Седмиозерный монастырь и провожала его в последний путь. Она дала деньги на строительство пещерного храма в Казанском соборе, на том месте, где в 1579 году девочка Матрона обрела чудотворный образ, ставший позже главной российской православной святыней. Когда 2 года назад началось воссоздание Казанского собора, обнаружили, что в свое время взрыв не повредил пещерный храм, сейчас он восстанавливается, и скоро верующие смогут молиться в нем. Для казанцев пещерный храм — личная память о Елизавете Федоровне.
«Невольно вновь и вновь обращаешься к страшным страницам истории нашего отечества и думаешь: неужели это могли сделать наши люди? Неужели это вообще возможно для людей, называющих себя просвещенными? Я думаю, такие фильмы являются и предостерегающими, и призывающими. Предостерегающими от той беды, к которой может привести безумие. Целая государственная машина почти целый век стирала в памяти народной правду. Но это невозможно сделать, правду купить нельзя. Я хотел бы еще раз поблагодарить за фильм и мецената Андрея Колмакова, и режиссера Алексея Барыкина. И всю творческую команду. Такие проекты, носящие нравственный характер, просто так не рождаются», — подвел итог после просмотра фильма митрополит Казанский и Татарстанский Феофан и заверил, что приложит все усилия, чтобы «Осанна» была показана по федеральным телеканалам.
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