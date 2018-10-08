Россия бесплатно поставила Сирии три дивизиона С-300

Россия бесплатно поставила Сирии три дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПМ в составе восьми пусковых установок каждый.

«Техника ранее находилась на вооружении одного из зенитных ракетных полков Воздушно-космических сил России, переоснащенного на систему С-400 «Триумф», она прошла капитальный ремонт на российских оборонных предприятиях, полностью исправна и способна выполнять боевые задачи», — сообщил военно-дипломатический источник, которого цитирует ТАСС.

По его словам, «вместе с пусковыми установками в Сирию доставлен и возимый боекомплект в составе более 100 зенитных управляемых ракет для каждого дивизиона».

Ранее сообщалось, что Россия решила передать Сирии комплексы С-300 для усиления боевых возможностей после крушения российского Ил-20. Поставки начались в конце сентября.

