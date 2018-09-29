Лавров: Россия уже начала поставку С-300 в Сирию

Россия уже начала поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 в Сирию. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

«Российские ЗРК С-300 уже начали поступать в Сирию. Как сказал президент РФ Владимир Путин, это началось сразу после инцидента (со сбитым у берегов Сирии российским самолетом Ил-20, — прим. ред.)», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия решила передать Сирии комплекс С-300. Это будет сделано для усиления боевых возможностей в связи с крушением Ил-20. Новый комплекс САР получит в течение 2 недель