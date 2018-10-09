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Сегодня в Татарстане ожидается без осадков и до +10

04:34, 09.10.2018
Сегодня в Татарстане ожидается без осадков и до +10
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 9 октября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем без осадков.

Ветер северо-западный, днем 3-8 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +5 до +10 градусов. В Казани днем ожидается от +7°С до +9°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +5°С до +9°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре.

Общество Татарстан
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