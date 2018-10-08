Власти не отменят муниципальный фильтр, пока не найдут ему альтернативу — СМИ

Российские власти не будут отменять муниципальный фильтр, пока ему не найдут альтернативу. Планы по его отмене изменились после прошедших выборов 9 сентября.

Как передает «ФедералПресс» со ссылкой на источники, рабочая группа по изменению избирательного законодательства рассматривает среди альтернативных вариантов муниципальному фильтру сбор определенного количества подписей и избирательный залог.

Ранее ЦИК РФ потребовал поменять норму о «муниципальном фильтре».