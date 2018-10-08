В Татарстане администрации исполкомов отобрали у театров подаренные Миннихановым автобусы

Администрации городов и районов Татарстана отобрали у муниципальных театров и ансамблей автобусы. Об этом заявила председатель профкома работников культуры Альбина Сабитова на парламентских слушаниях о бюджете, которые прошли сегодня в Госсовете Татарстана.

В качестве примера она привела «учреждение» в Набережных Челнах (название Садыкова не привела, — прим. ред.), «которое взяло автобус в кредит, оплатило, а исполком это авто забрал».

Также она рассказала о ситуации с театром танца «Булгары», которому президент РТ Рустам Минниханов торжественно вручил ключи от автобуса.

«Сейчас он [автобус] в исполкоме, и «Булгары» могут ходить пешком», — цитирует председателя профкома работников культуры корреспондент «Реального времени».

По словам Сабитовой, учреждения, чтобы поехать на гастроли, вынуждены подавать заявки и платить за аренду транспорта. Руководитель профкома попросила депутатов заложить в бюджет деньги, чтобы вернуть автобусы учреждениям культуры.