«ТрансТехСервис» презентовал новые KIA Ceed и KIA Cerato

Фото: Максим Платонов

В минувшие выходные в автосалонах Казани состоялась презентация новых моделей Ceed и Cerato.



Яркое и долгожданное событие осени для любителей корейского бренда прошло в формате Дня открытых дверей — с подарками, скидками и, конечно, тест-драйвом железных коней.

Полный апгрейд популярных моделей корейского бренда резонно вызвал огромный интерес и легкий ажиотаж у покупателей. Серьезные изменения коснулись как внешнего вида и интерьера, так и набора высокотехнологичных опций, среди которых появились: инновационная мультимедийная навигационная система, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, интеллектуальная LED-оптика, бесконтактная зарядка смартфона и др.

Заботясь о безопасности водителя и пассажиров, производитель придал дополнительную прочность кузовам обеих презентованных моделей. «Прибавка» по показателю жесткости у хэтчбека KIA Cerato — 3%, а у седана KIA Ceed она выросла на рекордные 54%. Попутно у обоих авто на 30% выросла шумоизоляция салона.

Обладателей KIA Ceed 2018 года (продажи стартовали в начале сентября) порадуют также увеличенный дорожный просвет и смарт-системы, определяющие степень усталости водителя, удерживающие авто в выбранной полосе движения, предотвращающие фронтальные столкновения и автоматически определяющие знаки ПДД и ограничения скорости.

В свою очередь KIA Cerato нового поколения, продажа которого началась 1 октября, стал чуть шире и длиннее предшественника. Это добавило 30 л полезного объема его багажнику, который, кстати, теперь оснащен системой интеллектуального открывания. Салон новинки полностью выполнен из кожи, что привело в восторг буквально всех гостей, записавшихся на тест-драйв. В семье, где автомобиль поочередно будет использоваться разными водителями, несомненно оценят и встроенную память сидений на двух человек. С помощью этой функции настройка кресла под заданные параметры производится автоматически одним нажатием кнопки. Также можно отметить систему слепых зон, помощь при выезде задним ходом и другие опции для безопасной и комфортной езды. И, что немаловажно, Cerato 2018 года — это автомобиль родной корейской сборки.

Новые KIA Ceed и KIA Cerato представлены в автосалонах ТТС — официального дилера KIA в Поволжье. Адреса автосалонов KIA в Казани: пр. Ибрагимова, 48; пр. Победы, 194.





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