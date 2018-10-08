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Казань попала в топ рейтинга самых зажиточных городов страны

13:58, 08.10.2018 1
Казань попала в топ рейтинга самых зажиточных городов страны
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Казань вошла в топ рейтинга городов России по уровню средней зарплаты. Город занял 80-е место (из 100) — на среднюю зарплату здесь, по словам аналитиков, можно купить 2,28 фиксированного набора товаров и услуг.

При этом минимальное значение в крупных городах России зафиксировано в городе Шахты Ростовской области (1,32), максимальное — в Южно-Сахалинске (3,58). Москва в рейтинге только на пятом месте — соотношение зарплаты и стоимости стандартного набора здесь составляет 2,97.

Столица Башкирии также попала в топ самых зажиточных городов России — Уфа со значением 2,21 заняла 10-е место рейтинга, который составили аналитики «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что работающие пенсионеры в России в среднем получают зарплату в размере почти 32 тыс. рублей в месяц. С учетом пенсий их доход составляет в среднем 46 тыс. рублей.

АналитикаЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:24
    Вообще-то вроде 22 место. Уточните пожалуйста.
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