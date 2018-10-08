Средний доход работающих пенсионеров в России оценили в 45 тысяч рублей

Работающие пенсионеры в России в среднем получают зарплату в размере почти 32 тыс. рублей в месяц. С учетом пенсий их доход составляет в среднем 46 тыс. рублей.

Это выше, чем у работающих граждан допенсионного возраста, передают banki.ru со ссылкой на исследование Сбербанка.

Сравнительно высокие зарплаты (44 тыс. рублей) наблюдаются в крупном бизнесе, а самые небольшие (20 тыс.) — в малом бизнесе. Больше 100 тыс. рублей получают всего 4% пенсионеров.



Ранее выяснилось, что в среднем пенсионеры по старости получают около 14 тысяч рублей — и в зависимости от региона эта цифра довольно сильно варьируется. При этом темп роста пенсий ниже темпов инфляции. Подробно — в материале «Реального времени».