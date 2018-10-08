Лига отменила матч-штраф Клинкхаммера, он сможет сыграть против «Северстали»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод с матч-штрафом нападающего «Ак Барса» Роба Клинкхаммера в игре против «Локомотива».

Комитет принял решение отменить наказание, наложенное на форварда «Ак Барса», на основании представленных казанцами документов. Таким образом, Клинкхаммер сможет принять участие в сегодняшнем матче «барсов» против череповецкой «Северстали».

Напомним, во втором периоде матча с «Локомотивом» в одном из эпизодов нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер столкнулся с игроком ярославцев Николаем Коваленко, который в последствии получил травму верхней части тела. Судьи удалили казанца до конца матча, выписав тому наказание в виде 5+20 минут штрафа.

Сегодня, 8 октября, «Ак Барс» в гостях встретится с череповецкой «Северсталью», игра начнется в 19.00 мск.