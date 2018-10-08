В Уфе появляются новые проблемные стройки — эксперт

Директор уфимского агентства недвижимости «Любимый город» Юлия Адаменко отметила, что в ЖК «Миловский парк» начали сдавать дома. При этом в городе появляются новые проблемные стройки.

В частности, речь идет об объекте компании «СомоСтрой», который возводится по улице Лесотехникума у пересечения с улицей Энтузиастов.

«Стройка заморожена, но квартиры там продолжают продавать. Это один из недавних ненадежных застройщиков», — рассказала она «Реальному времени».

Главными особенностями рынка недвижимости Уфы стали незначительный рост спроса и цен, а также повышение ипотечных ставок. Подробнее читайте в материале «Реального времени».