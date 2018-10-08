Казань вошла в топ-3 городов России для путешествий в середине осени

Казань вслед за Санкт-Петербургом и Москвой вошла в первую тройку городов России для путешествий в середине осени.

В середине осени туристы приезжают в Казань в среднем на 4 дня и тратят на жилье менее 2 тыс. рублей в сутки, сообщает мэрия Казани со ссылкой на сервис бронирования жилья Tvil.ru.

В пятерку популярных городов для туристических поездок в межсезонье также попали Петрозаводск и Нижний Новгород. Лучшими городами для морского отдыха стали Ялта, Сочи, Алушта, Феодосия и Анапа.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют аномально теплый октябрь в этом году.