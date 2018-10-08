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В Сети появились фотографии планшета Google Pixel Slate

02:32, 08.10.2018
В Сети появились фотографии планшета Google Pixel Slate
Фото: ru.wikipedia.org / David Shay

В Сети появились снимки нового планшета Google Pixel Slate.

Гаджет получит операционную систему Chrome OS, процессор Intel Core i7-8500Y и 16 ГБ оперативной памяти. Планшет оснащен стереофоническими громкоговорителями на фронтальной панели, портом USB-C и камерами. Из аксессуаров к новинке будут доступны стилус с клавишей и клавиатура-обложка, передает IXBT.

Презентация планшета и других гаджетов от Google пройдет 9 октября.

Ранее сообщалось, что Google Chrome перестанет работать на 32 млн устройств c Android.

ТехнологииIT
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