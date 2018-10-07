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Google Chrome перестанет работать на 32 млн устройств c Android

03:32, 07.10.2018
Google Chrome перестанет работать на 32 млн устройств c Android
Фото: pxhere.com

Браузер Google Chrome перестанет на устройствах с операционными системами Android 4.1—4.3 Jelly Bean.

Как сообщает IXBT, устаревшая система установлена на 3,2% (32 млн) устройств на базе Android.

Уточняется, что для нормальной работы браузера необходима версия не ниже Android 4.4 KitKat.

Ранее в браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox обнаружили расширение, которое тайно сохраняет всю историю посещений сайтов пользователями.

ТехнологииIT
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