У России нет нет вражды с Украиной — Госдума

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что Украины и России нет вражды.

Так он прокомментировал заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгия Туки о том, что примирение между Россией и Украиной возможно при наличии «обоюдного желания».

«О каком примирении говорит украинский чиновник? У нас нет вражды с Украиной. Есть агрессия горстки политиков, захвативших власть в Киеве. Есть факты бесчеловечных способов ведения диверсионных действий против полуострова Крым, в частности, водная блокада. Но какой-то вражды между нами и украинским народом нет», — цитирует депутата RT.

По словам Бальбека, «стоит этой украинской политической верхушке вылететь из эшелонов власти, и мы вновь с украинским государством станем добрыми соседями».