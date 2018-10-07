У России нет нет вражды с Украиной — Госдума
Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что Украины и России нет вражды.
Так он прокомментировал заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгия Туки о том, что примирение между Россией и Украиной возможно при наличии «обоюдного желания».
«О каком примирении говорит украинский чиновник? У нас нет вражды с Украиной. Есть агрессия горстки политиков, захвативших власть в Киеве. Есть факты бесчеловечных способов ведения диверсионных действий против полуострова Крым, в частности, водная блокада. Но какой-то вражды между нами и украинским народом нет», — цитирует депутата RT.
По словам Бальбека, «стоит этой украинской политической верхушке вылететь из эшелонов власти, и мы вновь с украинским государством станем добрыми соседями».ОбществоВласть
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