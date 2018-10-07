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У России нет нет вражды с Украиной — Госдума

21:23, 07.10.2018
У России нет нет вражды с Украиной — Госдума
Фото: minsvyaz.ru

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что Украины и России нет вражды.

Так он прокомментировал заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгия Туки о том, что примирение между Россией и Украиной возможно при наличии «обоюдного желания».

«О каком примирении говорит украинский чиновник? У нас нет вражды с Украиной. Есть агрессия горстки политиков, захвативших власть в Киеве. Есть факты бесчеловечных способов ведения диверсионных действий против полуострова Крым, в частности, водная блокада. Но какой-то вражды между нами и украинским народом нет», — цитирует депутата RT.

По словам Бальбека, «стоит этой украинской политической верхушке вылететь из эшелонов власти, и мы вновь с украинским государством станем добрыми соседями».

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