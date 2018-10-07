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На Украине допустили примирение с Россией при наличии «обоюдного желания»

17:21, 07.10.2018
На Украине допустили примирение с Россией при наличии «обоюдного желания»
Фото: commons.wikimedia.org / Eintracht4ever

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что примирение между Россией и Украиной возможно при наличии «обоюдного желания».

«Я надеюсь, что отношения между государствами возобладают на партнерской основе. Как быстро это произойдет? В первую очередь, это будет зависеть от Российской Федерации. Я не думаю, что у украинской части общества, которое именует себя «элитой», доминирует какое-то предвзятое отношение к русскому народу. Поэтому процесс восстановления отношений возможен», — сказал он интервью изданию «Главред».

При этом Тука отметил, что никогда не считал россиян и украинцев «братскими народами».

Ранее МИД России получил ноту от Киева о разрыве договора о дружбе.

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