Дмитрий Черышев:«Вышли на игру немного испуганными перед «Балтикой»

Накануне «Нижний Новгород» одержал победу в Калининграде в матче первенства ФНЛ над «Балтикой» — 2:1 и приблизился к лучшему квартету лиги. Главный тренер «горожан» Дмитрий Черышев поделился своими впечатлениями:



— Благодарен ребятам за то, что вытерпели и дожали соперника. Играли на максимуме. У многих ребят сводило ноги. Вышли на игру немного испуганными перед «Балтикой», которая сразу же начала атаковать. Боялись пропустить гол и все же пропустили его после подачи с углового. Ошиблись в этом эпизоде, а калининградцы сыграли четко. Но мы забили хороший ответный гол – сравняли счет, а во втором тайме создали голевые моменты и заслуженно победили. У «Балтики» тоже были возможности для взятия наших ворот, но мы выстояли, — сказал наставник.