На Землю доставили образцы пыли с «Союза» для выяснения причины его повреждения

Фото: NASA

На Землю доставили частицы пыли с корабля «Союз МС-09». Они могут помочь установить происхождение отверстия в стенке бытового отсека.

«Были возвращены пылефильтр и пробы, взятые на станции космонавтами в бытовом отсеке «Союза МС-09» в рамках расследования просверленного отверстия. Они помогут установить обстоятельства появления отверстия», — цитирует «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Напомним, 30 августа на Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха из-за микротрещины в бортовом отсеке российского корабля «Союз МС-09».

Комиссия «Роскосмоса» заподозрила в причастности к этому США. Источник в ракетно-строительной отрасли заявил, что на этапе сборки в корпусе «Союза» отверстия не было.