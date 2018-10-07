На Землю доставили образцы пыли с «Союза» для выяснения причины его повреждения
На Землю доставили частицы пыли с корабля «Союз МС-09». Они могут помочь установить происхождение отверстия в стенке бытового отсека.
«Были возвращены пылефильтр и пробы, взятые на станции космонавтами в бытовом отсеке «Союза МС-09» в рамках расследования просверленного отверстия. Они помогут установить обстоятельства появления отверстия», — цитирует «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Напомним, 30 августа на Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха из-за микротрещины в бортовом отсеке российского корабля «Союз МС-09».
Комиссия «Роскосмоса» заподозрила в причастности к этому США. Источник в ракетно-строительной отрасли заявил, что на этапе сборки в корпусе «Союза» отверстия не было.Происшествия
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