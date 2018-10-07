Около 20 тысяч татартанцев высадили 1,3 млн саженцев

Около 20 тыс. татарстанцев приняли участие в природоохранной акции «Единый день посадки леса». Они высадили в общей сложности 1,3 млн саженцев.

Участие в акции приняли работники Аппарата президента РТ, Кабинета министров РТ и Государственного Совета РТ, сотрудники прокуратуры Татарстана, представители всех министерств и ведомств республики, преподаватели и студенты вузов, а также волонтеры. Посадочный материал, инвентарь и спецодежда были предоставлены Министерством лесного хозяйства.

В целом, на территории республики добровольцы озеленили территорию на площади более 300 га, сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.

Накануне в Вахитовском парке сотрудники управлений и отделов высадили более 100 саженцев ели европейской, рябины обыкновенной и липы мелколистной.