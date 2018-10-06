С бору по сосенке — для парка на озере Кабан. В Казани прошел День посадки леса

Сегодня сотрудники Аппарата Госсовета РТ приняли участие в осеннем этапе природоохранной акции «День посадки леса». В Вахитовском парке, расположенном между озерами Нижний и Средний Кабан, сотрудники управлений и отделов высадили более 100 саженцев ели европейской, рябины обыкновенной и липы мелколистной. Всего сегодня в парке силами сотрудников аппаратов Президента РТ, Госсовета РТ и Кабмина РТ посажено около 400 деревьев.
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Золотая осень.
Работающие люди.
Красотище!