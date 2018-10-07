Союз виноделов допустил двукратный рост потребления вина в России

К 2030 году потребление вина в России может увеличиться более чем вдвое, составив 250 млн декалитров в год.

По данным Союза виноградарей и виноделов, которые представил президент СВВР Леонид Попович, потребление российской винодельческой продукции в 2018 году может составить 84 млн декалитров, импортной — 33 млн декалитров.

«Главная цель — добиться того, чтобы все поняли: Россия — это винодельческая держава, ведущий производитель. Мы сегодня по потреблению в абсолютном выражении находимся на пятом месте в мире среди всех стран. Задача стоит стать на пятое место и по производству», — цитирует его «Прайм»…

Ранее «Реальное время» писало, что в России предложили создать федеральное агентство по виноделию.