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В России предложили создать федеральное агентство по виноделию

20:27, 06.10.2018
В России предложили создать федеральное агентство по виноделию
Фото: pixabay.com

Президент Союза виноградарей и виноделов России (СВВР) Леонид Попович сообщил, что в союзе обсуждается «необходимость создания федерального агентства по виноградарству и виноделию».

По словам бизнес-омбудсмена, председателя совета СВВР Бориса Титова, это необходимо для того, чтобы в рамках одной площадки объединить госрегулирование производства винограда и вина.

На данный момент производство вин курирует Минсельхоз, оборот — Росалкогольрегулирование, реестр виноградников ведут региональные власти, пишет «РИА Новости».

Ранее правительство России приняло решение о возврате на автозаправки слабоалкогольного пива и вина. Таким образом власти хотят поддержать АЗС и ограничить рост цен на бензин.

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