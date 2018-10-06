Федор Кудряшов: «Важнее было выиграть сегодня, нежели показывать хороший футбол»

Защитник казанского «Рубина» после победной игры против «Урала» (1:0) поделился мыслями о матче, а также оценил соперника.

— Насколько сложно далась эта победа?

— В первом тайме до гола играли хорошо, а после гола отдали инициативу. А во втором тайме уже можно сказать перестали играть, играли на удержание счета. Важнее было выиграть сегодня, нежели показывать хороший футбол. Потому что все понимали важность трех очков. Слава Богу, что все так закончилось.

— Как сам себя чувствуешь перед поездкой в сборную?

— Практически месяц пропустил, было тяжеловато. Но спасибо тренерскому штабу, что доверили место в составе и, в принципе, на 90 минут меня хватило.

— «Урал» преподнес какие то сюрпризы сегодня?

— Нет. О чем говорил тренерский штаб, то мы и получили. Это достаточно много навесов и верховой борьбы. Мы к этому готовились и я считаю, что наши центральные защитники справились, — цитирует защитника корреспондент «Реального времени»