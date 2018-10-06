Новости общества

00:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Чувашии продлили срок задержания для оппозиционера Ишутова

23:26, 06.10.2018

Сегодня Московский райсуд Чебоксар не смог избрать меру пресечения для задержанного 4 октября блогера и оппозиционера Константина Ишутова. Обвиняемый в реабилитации нацизма блогер останется в изоляторе временного содержания до 8 октября.

Следственное управления СКР по Чувашии возбудило в отношении Ишутова уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Причиной стал пост в Facebook, передает «Правда ПФО». В этой публикации оппозиционер утверждал, что сегодня в России живется хуже, чем при нацистской оккупации.

Подследственный своей вины не признает, его сподвижники уверены, что ему просто хотят отомстить за острые публикации.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты