Госдолг Нижегородской области снизился на 3,2 миллиарда рублей

Госдолг Нижегородской области по данным на октябрь 2018 года составил 72,8 млрд рублей. С начала года он сократился на 3,2 млрд рублей.

В структуре госдолга 0,3% составляют государственные гарантии, 49,8% — государственные ценные бумаги, 10,5% — кредиты коммерческих банков, 39,4% — бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, сообщает Министерство финансов региона.

По данным областного Минфина, сокращение госдолга связано с эффективным управлением ликвидностью по счетам областного бюджета в течение года с целью минимизации расходов на обслуживание долга.

Ожидается, что на 1 января 2019 года уровень госдолга составит 75,6 млрд рублей и снизится к началу года на 434,6 млн рублей. На 1 января текущего года госдолг был равен 76,03 млрд рублей. Отношение объема долга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений составит 59,3%, то есть находится на экономически безопасном уровне.