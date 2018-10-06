«Крылья Советов» выиграли в своем первом матче после увольнения Тихонова, Рыжиков сыграл на «ноль»

Сегодня, в Самаре, сыграли между собой «Крылья Советов» и московское «Динамо». Игра стал первой для самарцев после увольнения главного тренера команды Андрея Тихонова.

«Крылья Советов», благодаря точному удару нападающего Сергея Корниленко, добились минимальной победы со счетом 1:0. Ворота самарцев защищал Сергей Рыжиков, который записал на свой счет «сухой» матч.

Отметим, что руководил командой Владимир Кухлевский. Новый главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович приступит к работе с клубом в перерыве на матчи сборных.

После этой победы самарцы набрали десять очков и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице.