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«Крылья Советов» выиграли в своем первом матче после увольнения Тихонова, Рыжиков сыграл на «ноль»

18:54, 06.10.2018 1
«Крылья Советов» выиграли в своем первом матче после увольнения Тихонова, Рыжиков сыграл на «ноль»
Фото: kc-camapa.ru

Сегодня, в Самаре, сыграли между собой «Крылья Советов» и московское «Динамо». Игра стал первой для самарцев после увольнения главного тренера команды Андрея Тихонова.

«Крылья Советов», благодаря точному удару нападающего Сергея Корниленко, добились минимальной победы со счетом 1:0. Ворота самарцев защищал Сергей Рыжиков, который записал на свой счет «сухой» матч.

Отметим, что руководил командой Владимир Кухлевский. Новый главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович приступит к работе с клубом в перерыве на матчи сборных.

После этой победы самарцы набрали десять очков и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице.

СпортФутбол Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:56
    Зря его Рубин отпустил, шли бы сейчас первыми!
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