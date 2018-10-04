Администрация Перми запретила проводить митинг в день рождения Владимира Путина

Мэрия Перми отказала общественникам в проведении митинга в честь дня рождения президента Владимира Путина. Мероприятие должно было пройти в воскресенье, 7 октября.

Инициатором выступила Организация гражданских активистов. Стоит отметить, что акция носит оппозиционный характер. В городской администрации пояснили, что все 33 площадки в Перми на эту дату площадку заняты.

«Мы ежегодно поздравляем Владимира Путина с днем рождения. В выделении площадки нам часто отказывали, отправляли «за околицу», но впервые нам отказали, «в связи с отсутствием свободных мест». Это нарушение Конституции и международных конвенций», — сообщили активисты на официальной странице организации в соцсетях.

В ближайшее время члены ОГрА намерены оспорить решение властей в суде. Добавим, в прошлом году аналогичное мероприятие состоялось на городской эспланаде.

Напомним, ранее стало известно, что Госдума обязала уведомлять об отмене митингов не позднее, чем за сутки.