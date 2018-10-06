Bellingcat 9 октября назовет настоящее имя «отравителя» Скрипалей Александра Петрова

Настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей, известного как Александр Петров, будет озвучено в нижней палате парламента Великобритании 9 октября.

Информацию представит расследовательская группа Bellingcat при участии депутата Палаты общин Боба Сили.

Напомним, в марте бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери. В Великобритании обвинили в этом Россию и назвали имена подозреваемых — Александр Петров и Руслан Боширов.



Позднее The Insider и Bellingcat сообщили, что за личностью подозреваемого Руслана Боширова скрывается некий полковник ГРУ и Герой России Анатолий Чепига. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала эту информацию «новым вбросом».