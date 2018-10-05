Алихан Динаев из Грозного стал победителем всероссийского конкурса «Учитель года — 2018»

Абсолютным победителем всероссийского конкурса «Учитель года — 2018» стал учитель обществознания и права Алихан Динаев одной из школ Грозного.

Испытания первого и второго очного туров федерального этапа конкурса проходили на базе петербургской Академической гимназии №56. Участники провели открытый урок, методический семинар и мастер-класс для коллег, а также представили свой образовательный проект.

После этого пять участников отправились в Москву, где провели финальную дискуссию с участием министра просвещения Ольги Васильевой, передает ТАСС.



В прошлом году победителем всероссийского конкурса «Учитель года» стал Илья Демаков из Санкт-Петербурга.

