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Алихан Динаев из Грозного стал победителем всероссийского конкурса «Учитель года — 2018»

21:36, 05.10.2018

Абсолютным победителем всероссийского конкурса «Учитель года — 2018» стал учитель обществознания и права Алихан Динаев одной из школ Грозного.

Испытания первого и второго очного туров федерального этапа конкурса проходили на базе петербургской Академической гимназии №56. Участники провели открытый урок, методический семинар и мастер-класс для коллег, а также представили свой образовательный проект.

После этого пять участников отправились в Москву, где провели финальную дискуссию с участием министра просвещения Ольги Васильевой, передает ТАСС.

В прошлом году победителем всероссийского конкурса «Учитель года» стал Илья Демаков из Санкт-Петербурга.

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