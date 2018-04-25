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Казанский суд арестовал 13 участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

19:07, 25.04.2018
Казанский суд арестовал 13 участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский райсуд Казани арестовал 13 подозреваемых в причастности к деятельности лидеров так называемого казанского звена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в Российской Федерации, — прим. ред.). Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

Среди подозреваемых есть риелтор, грузчик, оператор частного предприятия. Первым по решению суда арестовали заведующего фермой из Тетюшского района.

Напомним, накануне ФСБ сообщила о спецоперации по задержанию 14 человек в Татарстане, а также Ульяновской и Омской областях. Сегодня утром в Вахитовский райсуд Казани поступили ходатайства следователей ФСБ на арест 13 из них.

Происшествия Татарстан
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