Казанский суд арестовал 13 участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
Сегодня Вахитовский райсуд Казани арестовал 13 подозреваемых в причастности к деятельности лидеров так называемого казанского звена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в Российской Федерации, — прим. ред.). Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.
Среди подозреваемых есть риелтор, грузчик, оператор частного предприятия. Первым по решению суда арестовали заведующего фермой из Тетюшского района.
Напомним, накануне ФСБ сообщила о спецоперации по задержанию 14 человек в Татарстане, а также Ульяновской и Омской областях. Сегодня утром в Вахитовский райсуд Казани поступили ходатайства следователей ФСБ на арест 13 из них.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым