Сегодня самая длинная пробка в Казани превысила 4 километра

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 4,4 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован на улицах Космонавтов, Аграрной и Мамадышском тракте от Советской площади до улицы Натана Рахлина. Пробка продержалась 1 час 20 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.



Наиболее загруженными магистралями оказались улица Декабристов в центр (4 балла), улица Декабристов из центра (5 баллов), проспект Универсиады в центр (4 балла), улица Вишневского — улица Эсперанто от Миллениума (4 балла).



Накануне длина самой большой пробки в Казани составила 3,9 километра.

