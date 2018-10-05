Минобрнауки Татарстана создало рабочую группу по факту отравления духами в Арском педколледже

Министерством образования и науки Республики Татарстан создана рабочая группа, которая выехала в Арский педагогический колледж, где проведет проверку по факту массового отравления духами. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

В министерстве рассказали, что 16 детей были госпитализированы. Сейчас их состояние стабильное, никаких опасений врачей не вызывает.

Напомним, что в Арском педагогическом колледже сегодня произошло отравление 18 студенток неизвестным веществом. Следственный комитет по РТ завел уголовное дело. В колледже заявляют, что студентка просто «переборщила» и «обильно подушилась». Подробнее — в материале «Реального времени».