Новости происшествий

20:07 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Минобрнауки Татарстана создало рабочую группу по факту отравления духами в Арском педколледже

19:35, 05.10.2018
Минобрнауки Татарстана создало рабочую группу по факту отравления духами в Арском педколледже
Фото: скриншот yandex.ru

Министерством образования и науки Республики Татарстан создана рабочая группа, которая выехала в Арский педагогический колледж, где проведет проверку по факту массового отравления духами. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

В министерстве рассказали, что 16 детей были госпитализированы. Сейчас их состояние стабильное, никаких опасений врачей не вызывает.

Напомним, что в Арском педагогическом колледже сегодня произошло отравление 18 студенток неизвестным веществом. Следственный комитет по РТ завел уголовное дело. В колледже заявляют, что студентка просто «переборщила» и «обильно подушилась». Подробнее — в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты